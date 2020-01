A Assembleia Legislativa de Mato Grosso retoma os trabalhos na próxima segunda-feira (6) e dentre os projetos e mensagens que aguardam apreciação em plenário, pelo menos três prometem render polêmicas e discussões acaloradas por parte de alguns deputados, sindicalistas e outros interessados. São eles: o processo das contas de governo de 2018 do ex-governador Pedro Taques (PSDB), o Cota Zero e a Reforma da Previdência Estadual.

Ainda não há data definida para os três temas serem colocados para votação em plenário, mas levando-se em conta a repercussão gerada em 2019, quando tais projetos, principalmente os dois de autoria do Governo do Estado, foram encaminhados ao Legislativo, deverão mobilizar servidores públicos, pescadores e demais interessados para lotar as galerias da Assembleia e fazer barulho.

Contas de Taques

Em relação às contas de Pedro Taques, a polêmica deverá se restringir aos deputados porque dentre eles, alguns defendem a aprovação, como é o caso de Max Russi (PSB) e Wilson Santos (PSDB). Ambos fizeram parte do staff do ex-governador como chefe da Casa Civil e secretário de Cidades, respectivamente.

O tucano, inclusive, tem tentado convencer colegas de parlamento a votar pela aprovação das contas, mesmo com parecer pela reprovação elaborado por Janaina Riva (MDB), relatora das contas de Taques na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO) da Assembleia. O parecer foi aprovado por dois votos a um em sessão realizada no dia 18 de dezembro de 2019. Para derrubada do parecer serão necessários 13 votos dentre um total de 24 parlamentares, ou seja, uma maioria simples.

Reforma da previdência

Quanto aos dois projetos de interesse do governador Mauro Mendes (DEM), os ânimos prometem se acirrar durante análise das mensagens. No caso da reforma de Previdência, o governo adiou no final de novembro o envio da proposta para a Assembleia Legislativa. Conforme Mauro Carvalho, secretário-chefe da Casa Civil, foi aberto prazo ao Fórum Sindical que engloba mais de 30 sindicatos e associações do funcionalismo público de Mato Grosso, para análise do projeto e envio de sugestões e propostas.

Como parte da reforma, mas de forma separada, o Governo enviou ao Legislativo um projeto de lei complementar para aumentar a alíquota previdenciária de 11% para 14%, aprovada pelo Conselho da Previdência do Estado no dia 9 de dezembro. A mensagem ainda aguarda apreciação dos deputados, porém Lúdio Cabral (PT) recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso com um mandado de segurança contra o projeto. Ele pede ao Judiciário que suspenda a alteração na lei que visa autorizar o aumento da previdência.

Cota Zero

Em relação ao projeto “Cota Zero”, a ideia do Governo do Estado é proibir o transporte de pesca amadora e a comercialização do pescado por cinco anos nos rios do Estado a partir de 2020. O assunto vem gerando polêmica entre comunidades ribeirinhas, pescadores, alguns comerciantes e parte dos deputados estaduais.

O Governo argumenta que o objetivo é preservar as espécies e investir no turismo de pesca para atrair turistas do Brasil e principalmente do exterior gerando renda e preservando o meio ambiente.

Várias audiências públicas foram realizadas nos últimos meses de 2019 em diferentes municípios mato-grossenses. Em uma delas, realizada em Cáceres MT), em setembro, pescadoras ameaçaram fazer protestos e fechar rodovias em Mato Grosso se o projeto for aprovado na Assembleia nos moldes em que foi proposto pelo Governo do Estado.