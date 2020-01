O cruzamento entre a avenida Itália e avenida das Torres, em Cuiabá, será bloqueado por agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), a partir da próxima terça-feira (14). No local serão realizadas escavações que fazem parte da obra do viaduto José Maria Barbosa – Juca do Guaraná “Pai”.

O diretor de Trânsito da Pasta, Michel Diniz, explica que o fluxo será desviado para dentro do bairro Jardim Itália. Assim os motoristas que utilizam a rota deverão acessar a Rua Palermo para sair na Avenida das Torres, onde farão um retorno e acessarão a Avenida Itália novamente. O fechamento ocorrerá em frente à Drogasil, sentido Avenida Dante Martins de Oliveira e tem previsão de duração de 15 dias.

Diniz também alerta que, na quarta-feira (15), começa o estrangulamento da avenida Beira Rio, nas proximidades da Ponte Sérgio Mota, onde terá início a construção do viaduto Murilo Domingos. Para isso uma faixa de cada pista, nos dois sentidos, será fechada. O estacionamento na via também passa a ser proibido durante a intervenção.

Ali os trabalhadores começam o processo de escavação e colocação de estacas. A previsão é de que a medida se estenda por 90 dias após o início da obra. Depois disso haverá trancamento total da Avenida. “Colocaremos faixas aéreas e sinalização na região, além de darmos toda orientação para os motoristas” explica Diniz.

As obras

Com prazo de execução é de 360 dias, obras fazem parte do conjunto de intervenções de infraestrutura, visando melhorar a mobilidade urbana. Os dois viadutos terão 200 metros de extensão e 18 metros de largura. A Prefeitura de Cuiabá está investindo o valor total de R$ 30,3 milhões, sendo R$ 16,3 milhões para o viaduto da Av. das Torres e R$ 13,9 milhões para o elevado da Beira Rio.