Um triste acidente aéreo ocorrido na tarde de ontem (17) em uma fazenda na região da Serra da Petrovina, próximo a Alto Garças, ceifou a vida do jovem Junior Gianini de apenas 23 anos. Ele pilotava a aeronave no momento da queda.

Segundo informações, o avião de pequeno porte era usado para aplicação de fertilizantes em fazendas da região.

A vítima e a família são moradores do município de Primavera do Leste. O pai dele é empresário do setor de avião.

As causas do acidente ainda serão investigadas.