Um bandido foi morto na tarde desta quarta-feira (29), durante confronto com policiais militares, no bairro Pirineu, em Várzea Grande (MT). Outros cinco acusados de tráfico de drogas foram presos nos desdobramentos da mesma ocorrência. O confronto aconteceu durante abordagem em uma “boca de fumo”.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição estava em rondas quando recebeu denúncia relatando que traficantes estavam usando uma área de matagal para vender drogas no bairro. Após acionar o apoio, as equipes se deslocaram até o local e fizeram o cerco aos criminosos.

Conforme a versão da PM, durante abordagem das seis pessoas presentes no local, os militares foram surpreendidos por três bandidos armados. Eles reagiram e mandaram os suspeitos colocarem as mãos para cima. Porém, segundo a versão da Polícia Militar, os bandidos começaram atirar contra os policiais e fugir.

Por isso houve revide com disparos efetuados pelos policiais resultando num criminoso baleado no abdômen na prisão de cinco suspeitos. Os militares apreenderam 138 porções de maconha, outras 148 de cocaína, R$ 700, um revólver calibre 38, quatro munições e um rádio comunicador com frequência da PM.

Durante buscas na casa de um dos suspeitos foram encontrados ainda alguns tabletes de maconha. Houve tumulto com os familiares dos acusados e, de acordo com a PM, foi necessário o uso de bala de borracha para encerrar a confusão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o bandido baleado, mas ele não resistiu e morreu no local. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas para iniciar a coleta de provas no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.