Assalto em uma loja de departamento na avenida Couto Magalhães, centro de Várzea Grande (MT), acabou com um cliente baleado no lado esquerdo do peito. A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (27).

De acordo com o boletim de ocorrência, n° 2020.27343, o cliente foi atingido no peito e encaminhado ao Pronto-Socorro da cidade. Segundo a Polícia Militar, dois bandidos invadiram a loja por volta das 13h e durante a ação, o cliente teria ameaçado reagir. Foi então que um dos criminosos atirou contra ele. A dupla conseguiu roubar pelo menos seis celulares da marca Samsung.

Na fuga, os assaltantes roubaram um veículo e derrubaram o muro de uma escola. Um dos criminosos, de 20 anos, foi preso em posse de uma arma, Revólver calibre.38 com três munições intactas, enquanto o comparsa conseguiu fugir. Os celulares foram recuperados.

Apesar do incidente, segundo testemunhas, a loja ficou fechada por cerca de 20 minutos e voltou a funcionar normalmente. Quanto ao cliente baleado, não se sabe qual é o seu estado de saúde.