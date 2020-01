Três ladrões foram presos na noite desta terça-feira (28), após praticarem um ‘arrastão’ em uma lanchonete na região da Estrada da Guarita, em Várzea Grande (MT). Na ação os criminosos levaram celulares, notebook, dinheiro, jóias e ainda uma caminhonete S10. A Polícia Militar agiu rápido e conseguiu recuperar parte dos produtos levados e prender o trio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a guarnição estava em rondas quando foi informada a respeito do roubo. No local, testemunhas disseram que quatro homens armados, chegaram em um Gol branco e fizeram um arrastão, levando tudo que conseguiram tomar dos clientes.

Os bandidos levaram ainda uma S10 de cor branca e fugiram sentindo ao bairro Chapéu do Sol. As equipes policiais se deslocaram em buscas dos suspeitos. Uma das vítimas ligou para a PM e informou que seu celular roubado pelos criminosos estava apontando a localização no bairro cristo rei, em Várzea Grande.

No local indicado a PM encontrou um dos suspeitos com dois celulares roubados dos clientes. Enquanto realizam os procedimentos de checagem, chegou em uma motocicleta um segundo suspeito, ambos foram reconhecidos pelas vítimas como participantes da ação criminosa.

Na residência foram localizados vários objetos roubados na lanchonete e também a chave da caminhonete. Os ladrões informaram o paradeiro do veículo e disseram ainda que os comparsas estavam no bairro Parque do Lago.

No local apontado os militares encontraram o terceiro suspeito de envolvimento no roubo. Na residência que, segundo a proprietária não pertence ao acusado, pois ele apenas namora a filha dela, os militares encontraram uma certa quantidade de dinheiro, celulares e relógios escondidos embaixo de um berço.

O quarto suspeito não foi localizado e nem a arma utilizado no crime. Os três presos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Várzea Grande. Os materiais também foram apreendidos.

ATENÇÃO: O Portal Agora Mato Grosso informa que devido a Lei de abuso de autoridade (Lei 13.869), em vigor desde 3 de janeiro deste ano, a imprensa não tem mais o acesso aos nomes dos envolvidos.