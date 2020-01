Dois bandidos capotaram um veículo na rodovia estadual que liga Cuiabá e Chapada dos Guimarães (MT), a MT-251, conhecida como Estrada de Chapada. O acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (14), no perímetro urbano da Capital, no bairro Jardim Florianópolis. Um dos envolvidos usa tornozeleira eletrônica.

O carro é um Ônix de cor branca e ficou bastante destruído. Pelo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar não está claro se o veículo é ou não produto de furto ou roubo. Porém, a assessoria da da PM explicou que após checagem constatou-se que o carro pertence a uma pessoa que é parente de um dos criminosos.

Já os objetos como uma bolsa, com carteira, documentos e cartões de crédito achados dentro do carro pertencem a turistas de São Paulo que visitavam Chapada dos Guimarães e foram vítimas de furto.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 16h, o veículo invadiu o canteiro, bateu em um poste que divide as pistas e foi arremessado para fora da pista parando sobre a ciclovia ao lado da rodovia. Chovia no momento do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro aos ocupantes do carro que ficaram feridos. Ambos continuam internados no Hospital Municipal de Cuiabá, um deles em estado grave. Já a situação de saúde do outro criminoso é considerada estável.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas reconheceram os pertences que estavam dentro do carro. O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Cuiabá e a Polícia Civil fica responsável por investigar, tanto o furto, quanto o acidente.

Uma viatura da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran) foi ao local do acidente para coletar evidências e iniciar a investigação.