Bandidos armados invadiram uma residência no bairro Marajoara, em Várzea Grande (MT), na tarde desta segunda-feira (6) e mantiveram uma família inteira refém por várias horas. Depois fugiram levando R$ 4 mil em dinheiro.

De acordo com o boletim de ocorrência nº 2020.5363, os assaltantes invadiram a residência, amarram as vítimas e fugiram levando dois veículos, uma Hilux de cor preta e um Ford Fiesta de cor branca, além do dinheiro.

Quando as vítimas conseguiram se soltar acionaram a Polícia Militar de em poucos horas conseguiu localizar os veículos levados. Os dois carros foram encontrados abandonados na região do Chapéu do sol, ainda em Várzea Grande.

Até o momento nenhum dos acusados foram localizados. Os veículo foram entregues ao proprietário. O dinheiro não foi encontrado.