Servidores da Prefeitura de Cuiabá foram vítimas de roubo na noite desta terça-feira (21), na avenida Fernando Corrêa, em Cuiabá. Graças a ação rápida da Polícia Militar que flagrou o exato momento em que bandidos abordavam as vítimas, um dos suspeitos foi preso, após serem perseguidos e sofrerem acidente.

Segundo informações contidas no boletim de ocorrência, a equipe fazia rondas pela avenida quando flagrou dois suspeitos conversando com uma equipe da prefeitura, que estava em uma motocicleta. Uma das vítimas conseguiu dar um sinal à guarnição tentando informar o que esta acontecendo. Um dos policiais percebeu algo estranho e retornou a viatura.

Quando os bandidos perceberam a aproximação dos PMs, fugiram na motocicleta da prefeitura que estavam com as vítimas. Na altura do Atacadão do Tijucal, perderam o controle e caíram. Os suspeitos fugiram a pé para dentro de um matagal, um deles foi preso e o segundo conseguiu fugir.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para atendimento médico na Policlínica do Verdão e, em seguida, preso na Central de Flagrantes. O acusado informou a polícia a localização do outro suspeito, que já foi identificado, no entanto continua foragido.