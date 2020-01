Dois assaltantes foram presos após sofrerem acidente tentando fugir da polícia, na noite desta quarta-feira (22), em Várzea Grande (MT). Tudo começou após a quadrilha invadir uma chácara na região de Nossa Senhora do Livramento (MT) e fugir para a Cidade Industrial. No momento da perseguição, um dos bandidos bateu o carro roubado num poste e no muro do Serviço de Atendimento Especializado e Centro de Testagem e Aconselhamento de Várzea Grande (SAE/CTA), no bairro Jardim Costa Verde.

Com o impacto parte do muro da unidade de saúde foi derrubada. O criminoso que conduzia o veículo está internado em estado grave no Pronto-Socorro de Várzea Grande.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a um roubo na comunidade Estrela do Oriente, em Livramento. Os militares foram verificar e receberam a informação de que uma das vítimas estava seguindo os bandidos e passou as coordenadas da localização.

As equipes da PM se mobilizaram para montar um cerco e já em Várzea Grande, conseguiram localizar na avenida Eurico Gaspar Dutra os veículos HB20 e um Siena, que foram roubados. Houve perseguição e o assaltante que estava no Siena se entregou.

Já o condutor do HB20 continuou fugindo em alta velocidade, mas na altura da avenida Eduardo Gomes, perdeu o controle da direção e atingiu com tudo um poste de energia e parte do muro de uma unidade de saúde. Devido ao impacto, o assaltante ficou preso nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o assaltante do veículo enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o encaminhou para a Pronto-Socorro. Segundo a direção da unidade, seu quadro de saúde ainda é grave.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas disseram que os suspeitos chegaram no local e anunciaram o crime Dois deles estavam armados. Tomaram os veículos e depois fugiram. Um terceiro suspeito de participar da ação continua foragido. As armas usadas no crime não foram encontradas. O caso vai será investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande.