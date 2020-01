O ex-presidiário Antônio Bernardo dos Santos, 55 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (13), no bairro Carumbé, em Cuiabá (MT). As informações da Polícia Militar são que, cinco homens usando balaclava e distintivos, invadiram a residência da vítima e executaram o crime à queima roupa.

Antônio tinha várias passagens pela polícia e usava uma tornozeleira eletrônica, pois tinha saído do presídio há poucos dias.

Segundo informações do boletim de ocorrência nº 2020.13060, a guarnição foi acionada por volta das 19h50, com a informação de que nas proximidades do bairro Carumbé havia ocorrido um homicídio.

Familiares da vítima disseram à PM que um carro parou na porta e cinco homens invadiram a residência. Quando avistaram Antônio, sacaram as armas e passaram a atirar contra ele, que saiu ferido na sala de casa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a óbito. Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também estiveram no local. A motivação do crime está sendo investigada pela Polícia Civil.