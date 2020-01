Bandidos armados invadiram uma chácara localizada na região do bairro Barreiro Branco, em Cuiabá (MT), na noite desta segunda-feira (20). Na ação, um dos criminosos efetuou três disparos, sendo que um dos tiros atingiu de raspão o abdômen do dono do imóvel, um homem de 29 anos. Os ladrões fugiram levando o veículo de uma das vítimas.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada para atender a um roubo, no qual havia uma vítima baleada. Os bandidos invadiram o local por volta das 23h e após o crime, fugiram levando objetos de valores e um carro.

À Polícia Militar, as vítimas disseram que estavam conversando quando foram rendidas pelo grupo. Após anunciar o roubo, eles colocaram as vítimas dentro de um cômodo da casa e, em seguida, um deles atirou três vezes.

Em seguida, fugiram levando o veículo Prisma Prata, televisão e celulares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atendeu a vítima, que foi atingida de raspão no abdômen.

Em rondas, não foi possível localizar o grupo e nem o veículo roubado. O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Cuiabá e será investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos (Derf).