Simone e Simaria vão transformar o Bar das Coleguinhas em festa. A dupla vai rodar o país a partir de agosto com o projeto —que a princípio será levado para sete capitais. Antes, em 12 de fevereiro, as coleguinhas gravam em Boituva (SP) a segunda edição do DVD homônimo, um dos grandes sucessos da carreira delas.

“Era um projeto que fazia pelo menos três anos que eu queria fazer. Mas aí eu fiquei doente, depois eu sabia que tinha muita responsabilidade, muita coisa para cuidar. Mas a galera vai pirar”, promete Simaria.

O repertório do próximo projeto da dupla, o Bar das Coleguinhas 2, vai mergulhar no passado forrozeiro das irmãs baianas e também ter pitadas mais atuais, como Tá Gostoso Tá, um brega funk misturado com sertanejo que sai antes do DVD como single.

“A gente está regravando várias coisas do Forró do Muído [grupo do qual elas faziam parte], também muito sertanejo, está ficando a coisa mais linda. Eu sinto que vai ser um projeto que vai acontecer como o Bar das Coleguinhas ou que vai ser maior ainda, porque foi feito com muito mais dedicação do que todos os outros projetos que eu já fiz na minha vida”, garante a irmã mais velha.

Gravado em novembro de 2014 em Fortaleza, o primeiro Bar das Coleguinhas é também o álbum de estreia das irmãs como dupla e responsável por revelar Simone e Simaria para todo o Brasil. O disco —que agora ganhará uma segunda versão— traz hits como Meu Violão e O Nosso Cachorro, Quando O Mel É Bom é uma parceria com Wesley Safadão em Não Vou Mais Atrás de Você.

O repertório terá sete faixas inéditas, entre elas Tá Gostoso Tá e Amoréco, que já vem sendo apresentada ao público nos últimos shows da dupla. Elas cantaram a faixa completa na última sexta-feira enquanto se apresentavam no Baile da Santinha, evento pré-Carnaval de Léo Santana em Salvador.

Apesar da mistura de ritmos, Simone e Simaria prometem botar todo mundo para sofrer com o Bar das Coleguinhas 2. “A maioria das músicas é sofrência mesmo, mas vão ter umas três que são para meter o chifre no chão e sair rasgando tudo. Principalmente as mulheres. Tem duas músicas que vão vir para as mulheres que são uma coisa de louco. É uma desgraça. Vocês não queriam bar para beber? Agora vocês aguentam porque vai vir pesado.”