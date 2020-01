Um morador do município de Barra do Garças foi surpreendido nesta quarta-feira (29) ao abrir a caixa de correspondência da própria casa. Ele encontrou cédulas falsas no valor de R$100 em um pacote e acionou a Polícia Militar.

O fato aconteceu no Setor Campinas. De acordo com o morador, o pacote estava fechado e com o nome do destinatário rasurado. Ao abrir ele encontrou dez cédulas que pareciam ser falsas.

A Polícia apreendeu as notas falsas e encaminhou à Polícia Civil para rastrear o remetente da correspondência. A PM fez ainda um alerta aos comerciantes da região para o período de Carnaval, quando aumenta o fluxo de pessoas em diversos segmentos do comércio.