Ingredientes

4 unidades de batata – azeite a gosto – 550 gr de brócolis – 450 gr de queijo cottage – 1 unidade de tomate picado – 250 gr de cheddar – 1 colher (chá) de sal marinho – pimenta-do-reino branca a gosto

Modo de Preparo

1.Pré-aqueça o forno a 200 °C. Com um garfo, faça três ou quatro furos em cada batata e unte-as com azeite. Leve ao forno por entre 45 e 60 minutos, até ficarem macias.2.Enquanto isso, numa panela, ferva uma camada de água de 5 cm. Junte os brócolis, tampe e cozinhe por cerca de 5 minutos, até ele ficar bem verde e tenro. Escorra, passe em água fria e reserve.3.Quando as batatas estiverem prontas, tire-as do forno, mas deixe o fogo ligado. Corte as batatas ao meio com cuidado e deixe esfriar um pouco.4.Com uma colher, retire a polpa. Cuidado para não machucar a casca. Amasse a polpa com o queijo cottage, o tomate, os brócolis e metade do cheddar. Tempere com sal e pimenta-do-reino.5.4 Recheie as batatas com a mistura. Polvilhe com o restante do cheddar e leve as batatas ao forno por mais 10 minutos, até elas se aquecerem e o queijo derreter. Sirva quente.