Acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (9), envolvendo um ônibus e uma carreta deixou pelo menos três pessoas feridas. O acidente aconteceu na BR-364, na Serra de São Vicente, trecho entre Rondonópolis e Cuiabá.

Conforme informações repassadas pela concessionária Rota Oeste, responsável pela administração do trecho da rodovia federal, o acidente aconteceu por volta das 5h no km 347. O ônibus que transportava cerca de 14 passageiros, vinha da região do Vale do Araguaia sentido a Cuiabá.

Após ser acionada, a equipe de resgate da concessionária prestou socorro às vítimas e encaminhou três passageiros do ônibus ao Hospital Municipal de Cuiabá. O nome e o quadro de saúde das vítimas não foram divulgados.

A pista para quem se desloca de Rondonópolis para Cuiabá ficou totalmente interditada por algumas horas na Serra de São Vicente. No entanto, já foi liberada e o fluxo segue normalmente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local auxiliando o trânsito.