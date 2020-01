Moradores de uma comunidade em Cáceres (MT), chamaram o Corpo de Bombeiros para retirar o corpo de um homem de dentro do Rio Paraguai na tarde deste domingo (5), pois estava “boiando” na água por um longo tempo. Porém, quando os militares chegaram para atender a ocorrência descobriram que o homem estava vivo e apenas tinha passado dos limites na bebida alcoólica.

Um vídeo mostra divulgado nas redes sociais mostra um morador que passava pelo local falando que se tratava de uma vítima de afogamento.

À polícia, o bêbado contou que estava ingerindo bebida alcoólica na companhia de amigos no cais da Praça Barão do Rio Branco, quando pegou no sono na beira do rio. Ele disse que é pescador e já está acostumado a dormir naquela região. Porém, boiou alguns metros no cais e foi confundido com um cadáver.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, após ser acordado o homem saiu do rio andando normalmente. Estava com forte odor de bebida alcoólica e por sorte não se afogou durante a soneca na água.