Uma bebê de apenas 20 dias está internada em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Pronto-Socorro de Várzea Grande, após sofrer um acidente de moto, no qual ela caiu e bateu a cabeça no chão. Segundo informações da direção da unidade, a bebê sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo.

O acidente ocorreu nesta quinta-feira (30), na rodovia dos Imigrantes, no bairro Capão Grande, em Várzea Grande (MT). A recém-nascida estava numa Honda Biz juntamente com outras duas pessoas quanto todos sofreram uma queda do veículo. A criança quebrou o braço, duas costelas e a bacia.

Segundo informações da Delegacia Especializada de Trânsito (Deletran), o acidente envolveu um veículo Chevrolet Montana e a motocicleta onde estava uma adolescente de 17 anos, prima da recém-nascida, e o pai que pilotava a moto e teria fugido do local.

Conforme informações policiais, a picape colidiu com a motocicleta ao cruzar a rodovia no trevo de acesso à comunidade do Capão Grande. As vítimas seguiam pelo acostamento lateral ao congestionamento de mesmo sentido quando foram atingidas. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada.

De acordo com a Deletran, as informações ainda são preliminares e o caso está sendo investigado, pois quando a equipe chegou o condutor da motocicleta já não estava no local do acidente.

A criança estava com o pai e a prima que a levavam para tomar vacina. A mãe da criança está acompanhado a filha, que continua internada na UTI do Pronto Socorro. Seu estado de saúde é considerado bastante grave.