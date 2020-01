As constantes evoluções dos tratamentos estéticos trouxeram novos sentimentos aos pacientes, figuram no topo da lista a tão sonhada e desejada segurança e resultados imediatos. E, neste quesito entra no ranking dos procedimentos mais realizados em clínicas de estética e consultórios do Brasil afora; a Harmonização Facial. Trata-se de uma prática segura, não cirúrgica e recuperação rápida.

Poucas décadas antes parecia impossível tamanho resultado sem sofrimento, sem a dor prolongada que a beleza exigia diante do que era oferecido à época. Não havia como escapar do bisturi, dos cortes, do longo período de inchaço e hematomas de uma cirurgia plástica facial. Deixando para trás este cenário mais temoroso, se torna o queridinho da Harmonização Facial o ácido hialurônico, se tornou a principal substância utilizada no procedimento, sendo altamente seguro, pois é produzido pelo próprio organismo para dar sustentação a uma série de tecidos, de forma que o paciente não sofre rejeição ou efeitos colaterais.

O procedimento não é permanente. Ainda que o ácido hialurônico seja naturalmente e gradativamente reabsorvido pelo organismo, os resultados obtidos podem durar até dois anos, dependendo do tipo do ácido hialurônico utilizado, do tipo de pele e do estilo de vida do paciente. Esta poderosa substancia é capaz de em poucas horas deixar resultados surpreendentes, como um rosto mais firme e rejuvenescido, deixando de lado a necessidade de procedimentos com riscos ou mais invasivos.

Não por menos a procura por procedimentos não cirúrgicos aumentou vertiginosamente no Brasil, o fato da harmonização facial ser feita na clínica, sem submeter-se a anestesia geral, internação e a pós-operatórios longos e complexos, tornou o tratamento um sucesso. Esta realidade do procedimento mudou até mesmo a concepção sobre a idade que deveria se iniciar procedimentos na face, como a harmonização pode corrigir pequenas imperfeições, extinguiu-se ate mesmo o tempo de espera dos jovens para fazer as correções, ou seja, mudar o que incomoda nunca foi tão fácil e seguro.

Os procedimentos mais procurados neste contexto são justamente pequenas modificações, que fazem grande diferença, como nariz e boca. Parece quase um milagre a transformação facial que a harmonização oferece, não apenas na face, mas na autoestima dos pacientes. E ainda outro fator estimula a procura pelo procedimento, os valores são muito inferiores ao de técnicas cirúrgicas para rejuvenescimento facial, desta forma apresenta uma excelente relação de tempo, custo e benefício.

Dra. Nayara Cerutti, odontóloga com atuação em harmonização facial.