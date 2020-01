O astro pop canadense Justin Bieber revelou nesta quarta-feira (8) que está lutando contra a doença de Lyme e um grave caso de mononucleose. Mas ressaltou que está superando seus problemas de saúde.

No Instagram, Bieber desabafou que algumas pessoas recentemente criticaram sua aparência e sugeriram que ele estava usando drogas.

“Eles não perceberam que fui diagnosticado recentemente com a doença de Lyme. Não apenas isso, mas também tive um caso sério de mono crônica que afetou minha pele, função cerebral, energia e saúde geral”, escreveu Bieber.

“Faz alguns anos, mas estou conseguindo o tratamento certo que ajudará a tratar esta doença incurável até agora”, acrescentou. “E eu voltarei e melhor do que nunca.”

A doença de Lyme é causada por uma bactéria transmitida pela picada de carrapato, e os sintomas incluem erupções cutâneas, dores de cabeça, febre e fadiga.

Já a monocleose é uma doença infecciosa causada pelo vírus Epstein-Barr, da família do vírus do herpes, e é transmitido pelo contato com saliva, por isso, é conhecida popularmente como doença do beijo.

Bieber, de 25 anos, disse que seus problemas de saúde estão entre os tópicos a serem relatados em uma série de documentários de 10 episódios sobre sua vida, que será lançada no YouTube a partir de 27 de janeiro.

No ano passado, Bieber escreveu uma série de postagens no Instagram para seus 124 milhões de seguidores, falando sobre suas lutas com depressão, abuso drogas e fama. Ele também creditou sua recuperação à religião e à esposa, Hailey Baldwin.

Em 2020, Bieber planeja lançar seu primeiro álbum em vários anos e embarcar em uma turnê norte-americana. Ele lançou um single chamado “Yummy” na semana passada.