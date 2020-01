Ingredientes

Bife de Frigideira na Manteiga

700g de bifes de contra-filé fatiados

700g de batatas bolinhas cortadas em quatro

1 colher de sopa de azeite

3 colheres de sopa de manteiga

5 dentes de alho picadinhos

1 colher de chá de tomilho fresco picadinho

1 raminho de alecrim fresco

1 colher de sopa de salsa fresca picada

Sal e pimenta (moída na hora) a gosto

Pimenta rosa (moída na hora) ou pimenta calabresa em flocos a gosto (opcional)

Para Marinar:

1/3 xícara de molho de soja

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de molho de pimenta

Pimenta (moída na hora) a gosto

Modo de Preparo

Em uma tigela grande, misture as tiras do bife com o molho de soja, azeite, pimenta moída e molho de pimenta. Reserve e deixe marinar enquanto cozinha as batatas.

Em uma frigideira grande, no fogo médio/alto, misture 1 colher de sopa de azeite e 1 colher de sopa de manteiga.

Quando a manteiga derreter, adicione as batatas. Cozinhe por cerca de 4 minutos, mexa e cozinhe por mais 5 minutos até as batatas dourarem e ficarem macias. Transfira para um prato e reserve.

Mantenha a mesma frigideira em fogo médio e adicione as 2 colheres de sopa restantes da manteiga, o alho, a pimenta rosa (ou flocos da pimenta calabresa) e as ervas frescas.

Coloque as tiras de carne em camadas na frigideira, mantendo a marinada escorrida para mais tarde. Cozinhe cada lado do bife por 1 minuto cada, até dourar bem. Ajuste o tempo dependendo de como você gosta do seu bife.