A atriz Regina Duarte pode ser anunciada amanhã como nova secretária especial de Cultura, segundo afirmou hoje o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A artista foi convidada a assumir o cargo —em substituição ao dramaturgo Roberto Alvim, demitido depois de copiar trechos de um discurso do nazista Joseph Goebbels — na semana passada e, desde então, está “refletindo” sobre o assunto. Ela tem se referido à negociação com o governo como um “noivado” com Bolsonaro.

Ao chegar na manhã de hoje ao Palácio da Alvorada, após viagem oficial à Índia, o mandatário revelou que, se for concretizado, o “casamento” com Regina seria anunciado amanhã durante um evento com sertanejos. O Planalto ainda não divulgou detalhes da agenda oficial.

“Regina Duarte, talvez amanhã. Amanhã temos encontro com os sertanejos. Vou ligar para ela agora à tarde. Se ela… Ela está tomando pé da situação. Porque vira vidraça. (…) Se ela tem disposição, realmente… Para mim, seria excepcional.”

Bolsonaro disse avaliar que, para a atriz, seria “excepcional” ter a “oportunidade de mostrar realmente como fazer cultura no Brasil”. O presidente destacou que Regina chegaria ao comando da pasta com carta branca para montar sua equipe.

“Ela tem conhecimento do que fazer. Precisa de gente com gestão ao seu lado. Tem cargo para isso. Ela vai poder trocar quem ela quiser lá, sem nenhum problema.”