O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou hoje que vai demitir o secretário executivo da Casa Civil, Vicente Santini, depois de ele ter utilizado avião oficial em viagem para a Índia.

O mandatário considerou “inadmissível” o fato de apenas Santini, na condição de ministro interino da Casa Civil, ter se deslocado em aeronave da FAB (Força Aérea). As demais autoridades utilizaram companhias aéreas comerciais.

“Inadmissível o que aconteceu. Já está destituído da função de executivo do Onyx [ministro da Casa Civil, que está licenciado do cargo]. Decidido por mim”, afirmou o presidente na chegada ao Palácio da Alvorada, nesta manhã. Ele retornou ao país depois de 4 dias de agendas oficiais na Índia.

Bolsonaro disse ainda que, além da demissão, estudará outras medidas cabíveis contra Santini. “Vou conversar com o Onyx e ver quais outras medidas podem ser tomadas contra ele. Inadmissível o que aconteceu. Ponto final.”

“O cargo de Executivo da Casa Civil já está perdido. Outras coisas virão depois de conversar com o Onyx”, completou.

Apesar de ter anunciado a “destituição” do cargo, Bolsonaro não deixou claro se Santini será ou não reaproveitado em outro cargo dentro da estrutura do governo federal.

Em resposta enviada ontem à imprensa, a Casa Civil alegou que “a solicitação [para uso da aeronave da FAB] seguiu os critérios definidos na legislação vigente”.