Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram na manhã desta quarta-feira (15), o corpo do adolescente Vitor Hugo Pedraça, 14 anos, que desapareceu no Rio Jauru, em Porto Esperidião (MT), na tarde desta terça-feira (14).

Segundo as informações, o adolescente estava nadando no rio em companhia a um grupo de amigos quando todos resolveram descer a correnteza.

Ao passar um local mais fundo o adolescente passou mal, se afogou e desapareceu. Desde então as equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas pelo menor até encontrarem o corpo dele enroscado em galhos, por volta das 11h desta quarta-feira.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia civil foram acionados para dar prosseguimento à ocorrência e adoção das providências necessárias.