A primeira sessão de 2020 da Assembleia Legislativa de Mato Grosso será realizada nesta terça-feira (7), conforme convocação do presidente da Casa, Eduardo Botelho (DEM), aos demais parlamentares.

Dentre os projetos que aguardam votação em plenário com “mais urgência”, pelo menos por parte do Governo do Estado, e devem render boas discussões está a mensagem enviada Executivo Estadual reajustando de 11% para 14% a alíquota da Previdência descontada dos servidores estaduais.

O projeto que trata da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020 também deve ter prioridade na pauta, uma vez que deveria ter sido votado ainda no ano passado.