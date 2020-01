A BR-364 contará com interdições periódicas do fluxo de veículos neste sábado (25), das 9h às 18h, para substituição das placas de sinalização instaladas nas estruturas metálicas de grande porte. O fechamento ocorrerá na saída de Cuiabá (sentido Rondonópolis). A Rota do Oeste realizará operação de tráfego especial para minimizar o impacto no fluxo de veículos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) participará da ação.

De acordo com a programação da Concessionária, ao término de cada etapa do serviço será feita a liberação do fluxo de veículos para evitar longas filas. A medida é adotada para que os motoristas não permaneçam muito tempo parados na rodovia. O tráfego poderá ser totalmente liberado antes das 18h, caso o serviço seja concluído antes do prazo previsto.

O fechamento ocorrerá em uma das pistas (sul e norte) por vez, iniciando pela pista norte (sentido Rondonópolis -> Cuiabá), onde o fluxo de veículos será interrompido, do km 384 ao km 385, em Cuiabá, para que o trabalho das equipes seja feito com segurança para funcionários e usuários da BR-364. Após o término do serviço na pista norte, as equipes passarão a atuar no sentido sul da rodovia (de Cuiabá -> para Rondonópolis) na altura do km 381, em Santo Antônio de Leverger.

O gerente de Obras e Conservação da Concessionária, Jorge Raffide, explica que o serviço consiste na remoção da estrutura metálica e placa de sinalização existentes e instalação de novos materiais. Com a duplicação da rodovia, é necessário reforçar a sinalização do trecho.

Para quem vai viajar, a Concessionária recomenda o contato prévio com a Rota do Oeste, por meio do 0800 065 0163, para saber as condições de trafegabilidade. O gerente de Operações, Wilson Ferreira, pontua que esse contato pode evitar que o motorista permaneça parado na rodovia por mais tempo que o necessário.

“Como haverá a liberação de tráfego entre as etapas do serviço, o motorista pode ligar para o 0800 e ter uma previsão de quando o fluxo será liberado. A ligação é gratuita e o setor funciona 24 horas e conta com informações atualizadas”, explica.