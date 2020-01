O vereador por Cuiabá, Marcelo Bussiki (PSB), confirmou que a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), vai ser retomada na volta das atividade, dia 4 de fevereiro, quando se inicia o ano legislativo. Presidente da CPI do Paletó, ele pontua o recurso interposto pela Procuradoria da Câmara, por ordem do presidente Misael Galvão (PTB), não tem efeito suspensivo.

Para Bussiki, o que o presidente da Casa quer é ganhar tempo. “Eu também acompanhei a decisão da Câmara pela imprensa, por meio dela vi que o presidente Misael Galvão quer impedir a continuidade da CPI na Câmara, voltando a recorrer da decisão, para impedir o retorno dos trabalhos da CPI do Paletó, instalada em dezembro de 2017. Ou seja, é preciso deixar bem claro que o recurso não tem força de impedir a volta dos trabalhos da Comissão no parlamento”, disse Marcelo durante a inauguração do Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso (COT UFMT).

Bussiki ressaltou que os integrantes da Comissão já tinham feito alguns encaminhamentos e marcado quatro oitivas para o próximo mês com o ex-governador Silval Barbosa, com o seu ex-chefe de gabinete, Silvio César Corrêa, com o ex-secretário de Indústria, Comércio, Minas e Energia, Alan Zanatta, e Valdecir Cardoso de Almeida, responsável por instalar a câmera usada para gravar as imagens de Emanuel Pinheiro recebendo maços de dinheiro e guardando no paletó.

“Sem efeito suspensivo daremos prosseguimento à Comissão, com o fim do recesso parlamentar. Os trabalhos vão prosseguir normalmente até o julgamento do recurso pela Justiça. Já estamos no último ano como vereador e, igualmente, o prefeito municipal está chegando ao fim do mandato, sem que Pinheiro tenha, como gestor, justificado aquele vídeo em que pega dinheiro e coloca nos bolsos”, comentou.

“Saiu com uma uma história que aquele recurso era de pesquisa e depois voltou atrás e, mais tarde, não falou mais sobre isso”, finalizou.

Na tarde desta terça-feira (28), a Câmara Municipal de Cuiabá voltou a recorrer da decisão proferida pela desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que determinou o retorno dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada em dezembro de 2017 para investigar o prefeito Emanuel Pinheiro.

A CPI foi criada após a divulgação de um vídeo contido na delação do ex-governador Silval Barbosa no qual Emanuel Pinheiro, ainda deputado estadual, sendo flagrado, recebendo maços de dinheiro, em forma de propina, de Silvio Corrêa, ex-chefe de gabinete de Silval Barbosa.

O prefeito também foi citado pelo ex-governador Silval Barbosa – em sua delação premiada e ainda na época da CPI do Paletó, na Câmara, de estar entre os deputados que recebiam ‘mensalinho’, como forma de não investigar os desvios milionários, comandados pelo chefe do Executivo estadual, que eram realizados nas obras da Copa em 2014.