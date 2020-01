Um crime bárbaro chocou a cidade de Cáceres (MT) na noite desta segunda-feira (13) onde um homem de 28 anos matou a própria mãe a facadas. Marina Garcia Oliveira, de 66 anos, foi assassinada pelo filho após se negar a dar o cartão para ele comprar drogas.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 19h50 uma equipe foi acionada via Centro Integrado Operações de Segurança Pública (Ciosp), informando que havia acabado de acontecer um homicídio em uma residência na rua Jacarandá, no bairro Jardim Guanabara.

Ainda segundo informações do solicitante, o acusado, que é usuário, tinha assassinado a própria mãe. Quando os policiais chegaram ao local o suspeito já havia fugido.

Com informações das características do suspeito a guarnição conseguiu localizá-lo minutos depois. A arma utilizada no crime foi encontrada jogada no quintal da residência, onde a vítima e o acusado moravam.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou a morte de Maria Oliveira. A Polícia Civil e a Perícia de Identificação Técnica (Politec) também compareceram no local e assumiram as investigações.