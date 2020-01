A Câmara Municipal de Cuiabá está aproveitando o recesso parlamentar para realizar a manutenção de diversos setores da Casa de Leis, inclusive do plenário, local onde os vereadores se reúnem para votação de matérias, requerimentos e indicações.

“Além da pintura completa que dará uma nova cara ao ambiente, estamos fazendo a troca de todo o piso do plenário e também de toda a mobília, que estavam em situação precária. O sistema de som também será todo modernizado, e os vereadores passarão a contar com um sistema de informática em sua bancada. Ou seja, além do sistema de votação, cada parlamentar terá a sua disposição um notebook para desenvolver o seu trabalho durante as sessões”, explica o secretário de Patrimônio e Manutenção, Marcelo Oliveira.

As galerias onde a população acompanha as plenárias também passarão por manutenção, assim como o aquário reservado para a imprensa. Ambos os espaços receberão cadeiras novas e pintura completa. “Nas galerias também iremos refazer todo o piso, e no aquário vamos melhorar a iluminação”, completou.

Após a limpeza de pauta e aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020 no último dia 27, o Legislativo Cuiabano entrou em recesso parlamentar, retornando as atividades legislativas apenas em 4 de fevereiro.

Além da manutenção do plenário, também está sendo feito a reestruturação do Auditório Ana Maria do Couto, o “Plenarinho”. “Essas intervenções no plenário e no auditório terá um reflexo muito positivo, pois trará maior funcionalidade para ambos os ambientes”, disse Marcelo.

Os setores de almoxarifado, arquivo e a Secretaria de Patrimônio já passaram por manutenção e estão com um ambiente mais moderno e funcional, dando mais agilidade aos serviços desenvolvidos pelos referidos setores.

Também está em andamento à manutenção do ambulatório, refeitório, espaço ecumênico, sala da mulher, sala comunitária e sala de reunião. Dentre estes departamentos, o secretário chama a atenção para a reestruturação que está sendo realizada no ambulatório.