A Câmara Municipal de Cuiabá vai retomar as atividades parlamentares na próxima segunda-feira (3), com reunião Colégio de Líderes para definir a pauta da primeira sessão do ano, prevista para 6 de fevereiro.

Dentre os assuntos polêmicos de 2019 que precisam ter continuidade estão a CPI do Paletó que investiga o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) e o processo de cassação do vereador Abílio Júnior, o Abilinho (PSC).

Tem ainda o projeto que visa criar mais um feriado municipal, o “Dia do Evangélico”, iniciativa rechaçada por comerciantes e associações ligadas ao comércio. A abertura oficial dos trabalhos está marcada para 4 de fevereiro.