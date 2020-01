A Câmara Municipal de Cuiabá voltou a recorrer da decisão proferida pela desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que determinou o retorno dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada em dezembro de 2017 para investigar o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB).

Batizada de “CPI do Paletó”, a investigação tem como alvo um vídeo contido na delação do ex-governador Silval Barbosa que mostra Pinheiro recebendo maços de dinheiro e guardando no paletó no período em que era deputado estadual.

Em nota à imprensa, divulgada nesta terça-feira (28), a assessoria da Casa informou que após tomar ciência da decisão que revogou o efeito suspensivo da apelação e após analise técnica da Procuradoria Legislativa, a Câmara de Cuiabá entendeu necessária a apresentação do recurso para defender os atos praticados pelo Legislativo Cuiabano.

Procurada pelo PORTAL AGORA MATO GROSSO, a Procuradoria da Casa, preferiu não dar detalhes do teor do recurso. O presidente Misael Galvão (PTB) também não atendeu as ligações para comentar.

A CPI deve ser retomada em fevereiro, no início do ano legislativo, conforme a decisão judicial mais recente proferida este mês pela desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. A magistrada revogou a própria decisão dada anteriormente, quando os trabalhos foram suspensos, em outubro de 2019, a pedido do presidente da Câmara de Cuiabá, Misael Galvão.

A CPI do Paletó foi instalada por iniciativa do grupo de vereadores da oposição após a veiculação em rede nacional do vídeo em que Emanuel Pinheiro aparece recebendo maços de dinheiro, supostamente de propina, no Palácio Paiaguás, à época em que era deputado estadual.

Vai e vem na Justiça

O vai e vem na Justiça teve início em março de 2018 quando a CPI foi suspensa a pedido do vereador Diego Guimarães (PP). Ele conseguiu, judicialmente, a retomada dos trabalhos da comissão em outubro de 2019, com novos membros.

No entanto, dias depois, o presidente da Câmara de Cuiabá, Misael Galvão (PSB), entrou com recurso e conseguiu, por meio de liminar, “travar” os trabalhos da comissão.

Veja nota da Câmara de Cuiabá

Decisão da CPI do Paletó

Servimo-nos do presente para manifestar o respeito às decisões judiciais e ao compromisso de cumprir as determinações que emanam daquele poder. Todavia, após tomar ciência da decisão que revogou o efeito suspensivo da Apelação, e após analise técnica da Procuradoria Legislativa, a CMC entendeu necessária a apresentação do Recurso correspondente, com o intuito de defender os atos praticados por este Parlamento.

Assessoria de Comunicação Câmara de Cuiabá.