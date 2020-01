As imagens do sistema de monitoramento em estabelecimentos comerciais devem ajudar a Polícia Civil a esclarecer o acidente na avenida Ari coelho da manhã deste domingo (12), em Rondonópolis-MT.

Um jovem de 26 anos, identificado como, João Vítor Carnese, morreu após perder o controle do carro que dirigia ao passar por um desnível no asfalto, sair da pista, colidir contra uma arvore e parar no muro de um estabelecimento comercial.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e constatou a morte de João Vítor.

Conforme um parente da vítima, João Vítor, era ex-assessor do ex-deputado federal Victório Galli (PSL).