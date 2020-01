Camila Cabello está sendo acusada de plágio. Internautas apontaram semelhanças entre a música My Oh My, lançada pela cantora em dezembro do ano passado, e Llaman a la Puerta, canção da década de 1990 do grupo peruano Tierra Sur.

Fãs de Camila a defenderam dizendo que ela usou apenas um sample, prática comum na indústria da música. Mas, em entrevista ao jornal peruano El Comércio, Pochi Mambio, membro da banda Tierra Sur, negou que tenha autorizado o uso da composição.

O single My Oh My faz parte de Romance, novo álbum de Camila. A cantora ainda não se manifestou sobre o assunto.

Compare as respectivas músicas