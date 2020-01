Uma caminhonete S10 de cor preta, aparelhos celulares e alguns pertences de cozinha, produtos de roubo, foram recuperados pela Polícia Militar (PM) na noite desse domingo (19), em Pedra Preta (MT). Os suspeitos abandonaram o veículo junto com os produtos e fugiram.

A guarnição PM de plantão no Pelotão de Pedra Preta foi informada de um roubo a residência onde dois suspeitos haviam rendido um casal de idosos e subtraído a caminhonete, os aparelhos celulares e alguns pertences de cozinha.

As vítimas que ficaram amarradas conseguiram se soltar e acionar a Guarnição que imediatamente comunicou o CIOSP em Rondonópolis solicitando apoio.

Em rondas pela BR-364 a equipe deparou com os suspeitos transitando sentido Rondonópolis momento em que deu início ao acompanhamento. Com o apoio de guarnições do 5º BPM e da Força Tática do 4º CR, os indivíduos em fuga foram interceptados próximo à região conhecida como Marajá. Os suspeitos entraram com o veículo roubado no mato às margens da rodovia fugindo em seguida.

Com o apoio de várias viaturas foi realizada uma varredura no matagal no entanto os autores do roubo não foram encontrados.

A caminhonete roubada foi recuperada juntamente com um dos celulares das vítimas além de vários produtos (gêneros alimentícios) que os suspeitos colocaram dentro do veículo. Também foi apreendido um celular pertencente aos suspeitos que ficou no local da abordagem.

SAIBA MAIS

Conforme informações da PM, a quadrilha estava vindo de Goiânia (GO), com outra caminhonete S10 roubada para ser entregue na Bolívia, porém o veículo roubado em Goiás estragou a cerca de 30km de Pedra Preta, onde os ladrões a abandonaram na BR-364, e se hospedaram em Pedra Preta e na noite de ontem (19) roubaram outra caminhonete S10 para levar para a Bolívia, mas o veículo foi recuperado.