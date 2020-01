Vídeo de um várzea-grandense cantando ao lado do presidente Jair Bolsonaro viralizou nas redes sociais. Na gravação, o cantor Zé Cassiano aparece cantando, a música Chalana de Mario Zan, com um violão ao lado do presidente.

O vídeo foi gravado num almoço do último fim de semana, quando o Bolsonaro passou alguns dias no Guarujá (SP). Ele almoça ouvindo a música na voz do morador de Várzea Grande (MT).

Em suas redes sociais, o cantor sertanejo de Mato Grosso disse que estava a passeio em São Paulo, quando soube que o presidente estaria na região. Ele então pediu à assessoria de Bolsonaro para tocar um sertanejo e foi autorizado. “Cantando no Almoço Com Presidente Da República. O Ano Começou De Pé Direito”, escreveu o cantor.