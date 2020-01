Três jovens foram socorridos para o hospital após um acidente na Avenida dos Estudantes, próximo a entrada do Parque São Jorge, na noite deste domingo (26), em Rondonópolis-MT. Segundo investigadores da Delegacia de Trânsito da Polícia Civil, uma testemunha disse que o veículo capotou, depois que o motorista perdeu o controle ao passar em alta velocidade por um quebra-molas e bater na rotatória central.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e encaminhou o condutor e um passageiro para a UPA (Unidade de Pronto de Atendimento). O outro passageiro foi socorrido para o Hospital Regional com suspeita de fratura.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica também esteve no local do acidente. O dono do carro foi informado sobre o acidente para que pudesse tomar as providências cabíveis.