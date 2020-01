INGREDIENTES

1 peça de lagarto de 1,8 kg

1 folha de louro esmigalhada

3 dentes de alho amassados

½ colher (sopa) de cominho moído

1 colher (chá) de coentro moído

1 colher (sopa) de tomilho fresco

5 colheres (sopa) de azeite

1 lata de tomate pelado picado

4 tomates maduros, sem pele e sem sementes, picados

1 pimentão vermelho e 1 amarelo cortado em rodelas

2 cebola grandes cortadas em rodelas

4 colheres (sopa) de vinagre de vinho tinto

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

MODO DE PREPARO

Tempere a carne com o louro, o alho, o cominho, o coentro, tomilho, sal e pimenta e coloque em uma panela de pressão. Junte 3 colheres (sopa) do azeite e refogue até que fique bem dourada de todos os lados. Junte 4 xícaras de água e os tomates e cozinhe por 1 hora e 30 minutos, contando a partir do momento que pegar pressão. Retire do fogo, deixe sair o vapor e abra a panela com cuidado. Retire a carne do molho e desfie com a ajuda de dois garfos. Volte a carne à panela. Reserve.

Em uma frigideira, aqueça o azeite restante e refogue a cebola e o pimentão até ficarem macios. Junte o vinagre e refogue por mais 1 minuto. Coloque o refogado na panela da carne e cozinhe por mais 15 minutos. Verifique o tempero e sirva com pão francês, se desejar.