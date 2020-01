Uma carreta carregada com madeira triturada tombou e pegou fogo na tarde desta terça-feira (28), BR-364, região da Serra de São Vicente, na pista sentido Rondonópolis a Cuiabá. Na manhã desta quarta-feira (29), parte da pista continuava interditada e o fluxo de veículos seguia lento. O motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá.

Segundo informações da Rota do Oeste, a concessionária foi acionada por volta das 16h para atender a ocorrência no quilômetro 348 da rodovia federal. A pista ficou totalmente fechada por algumas horas como medida de segurança. Depois, foi liberada parcialmente já durante a noite. Pela manhã desta quarta-feira as equipes continuavam atendendo a ocorrência.

A equipe de resgate da empresa esteve no local e socorreu o motorista. Ele já estava fora do veículo e com ferimentos nos braços, escoriações no rosto e suspeita de fratura em uma das pernas. Por isso foi imobilizado e encaminhado para o Hospital Municipal de Cuiabá.

A carreta, com de Curvelândia (MT), tombou na pista e parcialmente na faixa de domínio, espalhando parte da carga na rodovia. O Corpo de Bombeiros também deu apoio à ocorrência junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).