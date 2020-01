Nesta quarta– eira (1) policiais do Batalhão Rotam prenderam o casal de irmãos de 23 e 26 anos com aproximadamente 5kg de maconha escondidos na lavandeira da residência da família, em Cuiabá. Além do entorpecente, um dos suspeitos estava foragido da justiça.

Policiais realizavam patrulhamento no bairro Altos do Parque II, quando na Rua C, visualizaram o homem em atitude suspeita pilotando uma motocicleta.

Ao avistar a polícia, o homem tentou fugir da abordagem, mas foi pego em frente a uma residência, onde moram a mãe e a irmã dele. Na checagem, a polícia constatou a existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

Ainda durante a abordagem, policiais da Rotam perceberam que uma mulher saiu na porta da casa e ao ver a polícia entrou correndo para dentro do imóvel. Os policiais pediram autorização da proprietária, mãe tanto do suspeito quanto da mulher que havia corrido.

Durante verificação no quintal da residência foi apreendido um tablete de maconha, balança de precisão e papel filme. Na lavandeira da casa, embaixo de uma trouxa de roupas, a PM encontrou uma mochila contendo 10 tabletes de maconha.

No quarto do suspeito A.F.S.X., os policiais apreenderam R$ 3.200,00 em dinheiro e uma porção de cocaína. Os dois irmãos foram presos por tráfico de drogas, a suspeita A.L.S.X. confessou aos policiais que a droga apreendida é dela, e que ela pegou a droga de uma pessoa em um carro Gol em frente ao Aeroporto Internacional de Várzea Grande.

Os irmãos já tem passagem pela polícia, o suspeito A.F., tem antecedentes criminais por crimes de roubo, desobediência, estupro, uso iliticito de drogas, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Já a suspeita por crimes de ameaça, fraude, furto, violação de domicilio, injúria e lesão corporal. Os dois foram detidos e entregues para a Central de Flagrantes no bairro Verdão.