A Polícia Militar registrou na noite desta quinta-feira (30) uma tentativa de homicídio contra um casal que estava em um bar no município de Comodoro (MT). Descontrolado, o suspeito usou uma foice para agredir as vítimas que ficaram bastante feridas.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a guarnição da PM foi acionada por volta das 23h30. As vítimas disseram à PM, que minutos antes de cometer as agressões, o agressor passou várias vezes na frente do bar pilotando uma motocicleta de cor preta e jogando várias pedras no telhado do bar.

Em seguida, se aproximou e atacou a mulher com uma foice. Mesmo tentando se proteger, a vítima foi atingida no pulso do braço esquerdo e no dedo da mão direita.

A mulher conseguiu fechar a porta do bar com o suspeito para o lado de fora. Ainda assim ele foi até um balcão lateral e desferiu mais um golpe acertando um homem de 53 anos que a acompanhava. Ele teve um corte profundo na boca que resultou em vários dentes quebrados e também sofreu corte em um dos braços.

Não satisfeito, o suspeito ainda quebrou várias garrafas de vidro na parte externa do bar. Os militares fizeram buscas pela região, mas não encontraram o agressor. As vítimas foram socorridas e levadas para uma unidade de saúde da cidade, onde o homem permanece internado.