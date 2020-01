A Polícia Militar prendeu na tarde desta quinta-feira (09) um homem de 32 anos e sua namorada, 27, com uma barra de pasta base de cocaína escondida dentro do painel do veículo e R$ 40 mil em dinheiro, na MT-343, em Barra do Bugres.

O casal que conduzia um veículo HB20 foi parado em um bloqueio da PM na rodovia MT-343. Durante checagem veicular, os policiais encontraram dentro do carro uma mochila contendo R$ 40 mil reais em dinheiro e dentro do painel do carro uma barra de pasta base de cocaína de 438 gramas.

O homem confessou à polícia que é contador de uma organização criminosa, que recolhe o dinheiro e transporta o entorpecente. O suspeito disse ainda que recebe o dinheiro de várias cidades do estado,usando empresas para “ esquentar o dinheiro”. Sobre a suspeita que estava em seu veiculo, o homem relatou que é sua namorada e que leva ela para não chamar a atenção.

A droga e o dinheiro foram apreendidos e casal conduzido à delegacia por crime de tráfico de drogas.