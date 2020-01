Prestes a deixar, em definitivo, a cadeira que ainda ocupa no Senado, Selma Arruda (Podemos), a juíza aposentada que foi eleita senadora e cassada por crimes de caixa 2 e abuso de poder econômico com menos de um ano de mandato, agora decidiu contra-atacar na “mesma moeda”.

Ela agora acusa o desafeto político Carlos Fávaro (PSD), de ter praticado caixa 2 nas eleições de 2018. Fávaro disputou o Senado, ficou em terceiro lugar e foi autor de uma das duas ações eleitorais que culminaram na cassação de Selma e toda sua chapa.

Ela alega, em entrevistas à imprensa, que uma testemunha indicada por Fávaro no processo contra ela teria dito que ele fez pagamento em espécie durante a campanha.

“No depoimento de uma das testemunhas do meu processo, arroladas pelo Fávaro, ele diz o seguinte: ‘Olha, eu recebi realmente da senadora Selma uma quantia X, de um cheque nominal e cruzado, para fazer pesquisa. Essa mesma pesquisa eu vendi para o Fávaro, só que ele não me pagou em cheque, ele me pagou em dinheiro vivo’. Isso não é caixa dois?”, questionou a senadora cassada durante entrevista a um programa de TV.