Os Hospitais Regionais, administrados pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), receberam investimento em contratação de trabalhadores nas mais diversas áreas especializadas. Foram realizados processos seletivos em caráter emergencial para que nenhuma atividade deixasse de ser realizada.

A ação visou o provimento imediato e constituição de cadastro de reserva para futuras e eventuais substituições, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público apresentado pelas unidades hospitalares, representando aproximadamente o quantitativo de 1.500 contratações via Processo Seletivo.

“Os processos seletivos simplificados nas Unidades Hospitalares sob gestão Estadual visaram à regularização, admissão e contratação de profissionais para composição da força de trabalho na área assistencial. Isso foi fundamental para a reorganização dos Hospitais Regionais”, destacou o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Ao longo de 2019, a SES-MT realizou a contratou profissionais para atuarem em sete Hospitais Regionais e para prestarem serviços médicos no Sistema Penitenciário da Secretaria estadual de Segurança Pública (SESP-MT), com cinco vagas distribuídas para os municípios de Cuiabá (1), Rondonópolis (1), Sinop (2) e Juína (1). E, diante da Requisição Administrativa que possibilitou a gestão do denominado Hospital Estadual Santa Casa, houve a contratação direta e emergencial de profissionais, para reabertura e funcionamento dos serviços 100% via Sistema Único de Saúde (SUS).

No Hospital Regional de Rondonópolis (HRR) foram ofertadas 266 vagas; para atender a necessidade do Hospital Regional de Colíder, foram abertas 207 vagas; o processo seletivo do Hospital Regional de Alta Floresta ofertou 215 vagas; em Sorriso, o Hospital Regional abriu 300 vagas de emprego; em Cáceres, o Hospital Regional contratou 325 profissionais. A contratação de novos funcionários possibilitou o pleno funcionamento dos serviços nas unidades hospitalares.

Pregão Eletrônico

O Governo de Mato Grosso, por meio das Secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag) e de Saúde (SES), também lançou os editais de Pregão Eletrônico para a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços médicos para atender os Hospitais Regionais de Sinop e Sorriso.

Em Sinop, o governo lançou pregão eletrônico para a contratação de empresas que disponham de profissionais qualificados para desenvolverem atividades em clínica médica e atendimento de Urgência e Emergência; Infectologia; Cardiologia; Ortopedia e Traumatologia; Neurocirurgia e Neurologia; Cirurgia Vascular; Urologia; Cirurgia Geral; Anestesiologia; Nefrologia; Serviços de Hemodiálise e Diálise Peritoneal; Pediatria; Cirurgia Pediátrica e Otorrinolaringologista.

Também por meio de pregão unificado entre as Secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag) e de Saúde (SES), houve a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços médicos para atender o Hospital Regional de Rondonópolis, qualificados para desenvolverem atividades em Clínica Médica; Atendimento de Urgência e Emergência; Infectologia; Cardiologia; Ortopedia e Traumatologia; Neurocirurgia e Neurologia; Pediatria; Cirurgia Geral; Anestesiologia; Nefrologia; Serviços de Hemodiálise e Diálise Peritoneal; Urologia; Oftalmologia; Cirurgia Pediátrica; Cirurgia Vascular; Buco Maxilo Facial; Unidade de Coleta e Transfusão (UCT); Cirurgia Plástica e Otorrinolaringologia.