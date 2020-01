A forte chuva que caiu na Baixada Cuiabana na noite desta quarta-feira (22) e a tarde de quinta-feira, deixou vários pontos alagados e elevou o nível de diversos rios que cortam a Capital, principalmente em Chapada dos Guimarães (MT). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma intensa correnteza no Rio da Casca e na Cachoeira da Martinha.

“A Cachoeira da Martinha amanheceu desse jeito. Rio da Casca, árvore revirada, muita chuva, muita água”, comenta o homem que faz a filmagem. “Isso é uma coisa que impressiona, porque nos últimos anos não tinha acontecido isso. Teve uns dias de seca, mas agora ele voltou com tudo. Coisa mais linda”, diz outro.

Outra filmagem feita por uma mulher, na ponte sobre o Rio da Casca, mostra a força da água. Ela conta que parou o carro no acostamento para fazer o registro. No início do ano, uma enxurrada repentina no complexo de cachoeiras, em Minas Gerais, arrastou os banhistas, e pelo menos cinco pessoas morreram.

Em Várzea Grande

Em Várzea Grande, moradores ficaram ilhados. O trânsito ficou comprometido em várias ruas e carros pequenos não conseguiram transitar na avenida Governador Júlio Campos, no bairro Mapim.