Revoltado por defeitos em quarto de motel, um cliente se negou a pagar pelo uso do local e acabou mantido “preso” no estabelecimento, juntamente com a esposa. Eles só foram liberados após a chegada da Polícia Militar no estabelecimento situado no bairro Figueirinha, em Várzea Grande (MT), na noite desta quinta feira (2).

Segundo as informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo cliente que teve problemas na hora efetuar o pagamento dos serviços utilizados. Quando os militares chegaram no local, foram recebidos pela gerente do estabelecimento, que relatou outra versão dos fatos. Segundo ela, o cliente se negou a pagar pelo uso do local, mesmo após acordo firmado entre as partes.

Já o cliente disse que entrou no local em companhia da esposa e constatou que a banheira de hidromassagem estava com defeito. Ele acionou a gerência pedindo permissão para trocar de quarto. No entanto, garante que teve o pedido negado. Segundo ele, a gerente disse que não havia outro quarto com banheiro disponível no momento, mas que daria um desconto no valor do pagamento. Isso, segundo o denunciante, não aconteceu.

Na hora de acertar a conta, o cliente foi informado que o desconto só serviria para horários comerciais e que ele poderia voltar em outro momento para usufruir do benefício. Se negando a pagar, o homem foi impedido de deixar o motel, ficou revoltado e acionou a Polícia Militar.

Após a chegada de uma viatura, o casal foi liberado. Mesmo assim, o homem decidiu registrar denúncia contra o motel e ambas as partes foram encaminhadas à Central de Flagrantes de Várzea Grande para o registro do boletim de ocorrência.