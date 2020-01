O prefeito municipal Zé Carlos do Pátio participou do início da ‘força tarefa de limpeza’ do bairro Cidade de Deus, na manhã deste sábado (11), e deu o “Start” aos trabalhos que envolve uma ‘megaestrutura’ de pessoal, maquinários e equipamentos da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER, e parceiros, e demais secretarias.

O prefeito Zé do Pátio revelou que a sua gestão vai atuar de forma diferenciada de agora em diante, priorizando e valorizando os bairros, onde a população contribua mais com a administração, mantendo limpas as suas ruas, seus lotes, enfim; as áreas públicas e privadas de suas localidades.

“A prefeitura vai continuar fazendo a sua parte, claro! Mas, nós iremos priorizar mais aqueles bairros que recebem o benefício e estão zelando para manter limpo! Mas, os que não estão zelando, nós não iremos abandonar! Nós iremos fazer mutirões, vamos limpar e pedir a colaboração das comunidades para manter limpo. Até porque, quem é que não gosta de morar num lugar limpo, e agradável não é?”, questionou o prefeito.

MEGAESTRUTURA

Conforme o presidente da Companhia, Argemiro Ferreira, foi montada uma superestrutura, envolvendo praticamente todos os departamentos da Coder para realizar esse trabalho. Para tanto estão sendo utilizados mais de 120 servidores da companhia, e cerca de 50 equipamentos entre veículos pequenos, leves, caminhões caçamba, grandes e pequenos, pás carregadeiras, moto niveladoras, escavadeiras e retroescavadeiras, aparadores de gramas, e tratores diversos.

Na verdade, a ‘megaestrutura’ foi necessária, porque segundo Argemiro, o Cidade de Deus II, é um dos bairros da cidade com maior número de áreas públicas agregadas, num total de 23.

Os trabalhadores estão realizando trabalhos de limpeza da vegetação, extração e retirada de lixo, dejetos, entulhos, restos de construção, móveis e inservíveis, que haviam sido depositados de forma irregular nas áreas públicas. Além da limpeza, equipes do tapa buracos, e iluminação pública, entre outros, também estarão realizando os trabalhos complementares para deixar o bairro em perfeitas condições.

Por outro lado, a Secretaria Municipal de Esportes, está instalando os equipamentos de uma academia popular, para que a população local tenha mais uma opção de esporte e lazer ao ar livre. O entorno da academia por exemplo; está sendo gramado, e diversas plantas, como: árvores ornamentais e frutíferas, estão sendo plantadas no local pela Secretaria de Meio Ambiente.

Ainda segundo o presidente da CODER, caso os trabalhos de limpeza não possam ser concluídos até este domingo (12), uma equipe menor, ficará no bairro na próxima semana, para dar seguimento ao processo de limpeza, até que tudo esteja limpo, como recomendou o prefeito municipal.

Além da Coder, diversas secretarias e organismos da administração municipal participam da limpeza, entre eles: Equipes do Centro de Controle de Zoonoses, Secretaria Municipal de Saúde, Agentes de Saúde, e Agentes de Controle de Endemias, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria de Receita, e SETRAT.