Apesar do atraso no início da colheita da soja em Mato Grosso (MT), os produtores aceleraram os trabalhos a campo na última semana e o total colhido até sexta-feira (24/01) foi de 14,42%, número 1,33 ponto porcentual acima da média dos últimos cinco anos. A região mais avançada é a médio-norte, com 20,29% da soja colhida. As informações são do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea).

De forma oposta, no nordeste há o maior atraso, estando com 5,36% da colheita finalizada. No que tange à produtividade, bons resultados estão ocorrendo nas lavouras nesta última semana em vários locais, o que é reflexo da boa resposta das cultivares a campo em relação às condições climáticas desta safra, que possibilitaram, de maneira geral, boas chuvas e boa incidência de radiação solar.

Além disso, as chuvas previstas para as lavouras seguem propícias para a colheita, o que, aliado à estrutura de máquinas atual do sojicultor, demonstra confiança de que os trabalhos seguirão bem nos próximos dias.