Um homem morreu num acidente envolvendo um caminhão e duas carretas na tarde desta quinta-feira (16), no km 458 da BR-364, no perímetro de Várzea Grande (MT). De acordo com a concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, o acidente ocorreu por volta das 13h50 e resultou na interdição da pista.

O motorista do caminhão Ford Cargo prata, placa de Porto Ferreira (SP), perdeu o controle da direção e bateu de frente com uma Iveco Stralis vermelha, com placa de Cuiabá. O condutor de uma Scânia R440, placa de Tangará da Serra, não conseguiu frear a tempo e saiu da pista.

Com o impacto da batida, o motorista da carreta Iveco não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro motorista foi socorrido pela equipe da concessionária e encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá. O terceiro envolvido assinou termo de recusa de encaminhamento médico.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) estão no local. A Polícia Civil ficará responsável por investigar o acidente.