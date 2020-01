Veículo ficou destruído após capotar diversas vezes – Foto: divulgação/Corpo de BombeirosIvini Mateus Lopes dos Santos, 22 anos, condutor de um Prisma, morreu após bater de frente com um caminhão de soja, na madrugada de segunda-feira (13), no km 14 da rodovia MT-336, próximo a Santo Antônio do Leverger (MT). A vítima, segundo a Polícia Militar, estava na contramão.

De acordo com o registro policial, o caminhoneiro ligou para a Polícia, por volta das 5h40, informando o acidente. Ele disse que quando percebeu que o Prisma vinha em sua direção ainda tentou jogar o caminhão para o acostamento, porém, não conseguiu evitar a colisão.

O carro bateu no caminhão e capotou diversas vezes, até sair da pista e ficar na margem da estrada. Os policiais militares acionaram o Corpo de Bombeiros para remover a vítima presa às ferragens. Entretanto, não deu tempo de socorrê-lo e Ivini morreu no local

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também foi acionada para fazer a perícia no loca do acidente. A Polícia Civil investiga o caso.

Outro caso

O mecânico Marlon Lourenço, 39 anos, morreu na madrugada deste último domingo (12), ao ser atingido por uma caminhonete S10, na avenida Tancredo Neves, em Cáceres (MT). A vítima pilotava uma motocicleta que foi arremessada com o impacto da batida.

Segundo informações locais, o motorista da S10 estaria com sinais de embriaguez e teria se recusado a fazer o teste do bafômetro. O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada no Hospital Regional de Cáceres. A Polícia Civil deverá investigar o caso.