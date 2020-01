Três homens morreram e um ficou ferido após serem baleados e esfaqueados dentro de uma casa, na noite dessa sexta-feira (3), em Colniza (MT). Duas das vítimas fatais foram identificadas como Ronei Vitorino da Silva, 25 ano e Mateus de 23 anos.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO), Ronei foi encontrado no chão da cozinha, alvejado por diversos disparos e perfurações de faca pelo corpo. Uma das lâminas foi encontrada ainda alojada no rapaz.

Mateus foi encontrado sentado em um sofá com a cabeça decapitada e com diversos tiros pelo corpo. Já a 3ª vítima foi encontrada trancada no banheiro ainda com vida e apresentava um corte profundo no pescoço. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu.

Um 4° homem foi encontrado baleado pouco tempo depois em uma rua nas proximidades onde os três foram mortos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelos vizinhos, após ouvirem vários disparos de arma de fogo na residência.

De acordo com testemunhas, vários homens chegaram de moto invadindo a casa.

Mateus tinha uma arma calibre 9 mm na cintura. Ainda foram encontrados um revólver calibre 38 e uma espingarda na casa.

Após o crime, os suspeitos fugiram.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), onde passaram por exames de necropsia para ajudar nas investigações do caso.